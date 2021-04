Perché la pancia diventa gonfia e dura? Quali sono i possibili rimedi? Andiamo insieme a scoprire qualche cosa di più sul problema della pancia gonfia e come arginarlo.

Tantissime persone almeno una volta nella vita hanno dovuto fare i conti con una pancia talmente gonfia e dura da metterci fortemente a disagio nella nostra vita quotidiana. Oltre problema può essere molto fastidioso anche sotto il profilo estetico ed è per questo che sono tantissime le persone in cerca di consigli su come porre rimedio alla pancia gonfia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla pancia gonfia e dura e tutte le possibili soluzioni consigliate dagli esperti.

Perché la pancia si fa gonfia e dura?

La pancia gonfia e dura è molto spesso causata da una eccessiva espansione di stomaco e intestino dovuta alla presenza di liquidi o, più comunemente, gas. In sostanza la pancia gonfia è causata da un accumulo di gas o liquidi all’interno del nostro apparato digerente che, non riuscendo a smaltirli, è costretto a tenerli immagazzinati all’altezza del ventre causando i problemi che noi tutti conosciamo.

Questo accumulo di gas o liquidi può dipendere dall’alimentazione o dalla deglutizione di un eccessivo quantitativo di aria in presenza di ansia e stress. La pancia gonfia può essere effetto anche di una eccessiva acidità di stomaco oppure di un’infezione che può causare un’alterazione della flora batterica intestinale e uno squilibrio nella ”gestione” dei gas intestinali da parte dell’organismo. Per alcune donne la pancia gonfia può essere anche un effetto del ciclo.

Cosa vuole dire quando si ha la pancia gonfia?

La pancia gonfia è problema fastidioso ma non sempre grave. Se il fastidio si presenta occasionalmente e in occasioni di eccessi alimentari o situazioni di particolare stress, allora c’è poco da preoccuparsi. Se, invece, la pancia gonfia si presenta di frequente e non va via facilmente allora è il caso di contattare un medico per accertarsi che la pancia gonfia non sia solo un sintomo di una qualche forma di disturbo dell’apparato digerente.

Come curare la pancia gonfia e dura?

Un rimedio per la pancia gonfia e dura è il carbone vegetale che generalmente contribuisce ad alleviare il fastidio legato a questa problematica. Ovviamente, ogni soggetto con pancia gonfia è diverso e, pertanto, se si vuole risolvere alla radice il problema è necessario, con l’ausilio di un medico, scovarne la causa precisa e trovare una soluzione. In assenza di patologie, comunque, il principale rimedio per prevenire e curare la pancia gonfia è una sana alimentazione.