Il principe Filippo è morto all’età di quasi 100 anni ma la sua scomparsa non incide nell’assetto della famiglia reale inglese. Ecco perché il principe Filippo non può essere definito re.

La famiglia reale inglese, nonostante gli scandali e le mille contraddizioni, rappresenta una delle istituzioni più antiche del mondo occidentale e, nel bene e nel male, moltissime persone la osservano attentamente per comprenderne a pieno i meccanismi. La vita della regina Elisabetta e della sua famiglia è regolata da rigide regole che si tramandano da secoli e che, pur risultando a volte fuori dal tempo, rappresentano un baluardo della tradizione a cui una parte del popolo britannico non sembra proprio voler rinunciare.

Le regole più ferree sono, ovviamente, quelle legate alla successione al trono e all’assegnazione dei titoli nobiliari. Per esempio, il principe Filippo, pur essendo il marito della regina, non può essere definito re ma per quale motivo? Andiamo insieme a scoprire qualcosa di più sul ruolo del consorte della regina Elisabetta all’interno della monarchia britannica.

Perché il principe Filippo non è re?

Il marito della regina di Inghilterra è definito principe consorte e non re per via di una vecchia consuetudine che oramai si tramanda da oltre due secoli. Tale consuetudine si applica solo in presenza di un sovrano donna: infatti, se a regnare fosse un uomo allora sua moglie avrebbe pieno diritto a essere definita regina consorte e non semplicemente principessa. Si tratta, quindi, di una consuetudine tramandatasi nei secoli che, però, non influisce in alcun modo sui privilegi di cui il marito di Elisabetta ha goduto nell’arco degli oltre settant’anni di matrimonio.

Il principe Filippo, naturalmente, anche prima del matrimonio con Elisabetta apparteneva a una famiglia non priva di blasone nobiliare: infatti, Filippo è nipote di Giorgio I di Grecia e la madre Alice era diretta discendente della regina Vittoria. Per sposare l’allora erede al trono Elisabetta Filippo ha dovuto rinunciare ai suoi titoli di principe di Grecia e di Danimarca, rinuncia che Giorgio VI ripagò subito dopo le nozze con la concessione del titolo di Duca di Edimburgo, titolo conservato fino alla morte.