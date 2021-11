Preventivo polizza auto online con targa e data di nascita: come risparmiare rimanendo tutelati

Scegliere un’assicurazione auto non è mai semplice, in quanto nella scelta sono coinvolti moltissimi fattori: tipologia del veicolo, sinistri passati, età dell’assicurato, città di residenza e molti altri.

Assicurazione Rc Auto – Come sceglierla?

Calcolare l’ammontare per l’assicurazione auto utilizzando targa e data di nascita è un modo veloce per avere una prima idea della soluzione assicurativa perfettamente in linea con i propri bisogni e con le proprie esigenze, senza necessariamente soffermarsi sulla prima offerta ricevuta basandosi, magari, solo sul prezzo. Nel compilare la richiesta di quotazione (ormai questa possibilità è presente su tutti i siti delle principali Compagnie), si dovrà stare ben attenti a flaggare i servizi accessori desiderati, avendo cura di evitare quelli di cui non si ha il bisogno e che farebbero solo lievitare i costi. Oltre a questi aspetti è giusto controllare anche i massimali previsti, cercando di prediligere quelli più alti, così come la franchigia, ovvero l’importo minimo di danno che rimane a carico di chi sottoscrive la polizza. Nel caso in cui l’assicurato abbia più veicoli deve verificare la possibilità di godere di pacchetti speciali, una specie di “pacchetti fedeltà”, che tendono ad offrire prezzi convenienti per i clienti più fidelizzati appunto.

Obbligatorietà della polizza auto per lo Stato italiano

L’assicurazione auto in Italia è obbligatoria dal 1969 ed è regolata dalla legge 990. Nello specifico quest’ultima stabilisce che tutti i veicoli dotati di motore per poter circolare su strade pubbliche o su similari devono essere coperti da una polizza per la responsabilità civile verso i terzi. Tale provvedimento è stato preso per cercare di tutelare economicamente i cittadini in caso di sinistri collegati ai loro veicoli. La polizza RC Auto copre un veicolo anche quando è in sosta e priva al suo interno del suo guidatore. In caso di incidente automobilistico causato da un assicurato che ha sottoscritto una polizza RCA, sarà la Compagnia di assicurazione a pagare i danni dell’incidente, ovviamente rispettando i tetti economici previsti dal contratto in essere

Sottoscrizione polizza Rc auto – Consigli utili

Una volta che il quotatore dell’assicurazione auto ha prodotto i suoi risultati e si è certi della polizza da sottoscrivere, risulta più conveniente pagare il premio annualmente senza ricorrere a pagamenti rateali, spesso oggetto di tassi di interesse. Altro consiglio utile da seguire è quello di non lasciarsi abbindolare da promozioni lanciate da Compagnie di dubbia natura, che in molti casi si rivelano addirittura inesistenti.

I clienti più inesperti inoltre devono prediligere le Compagnie con uno storico professionale ben affermato e che spesso coincidono con realtà molto dedite all’assistenza del cliente. Il servizio di customer care infatti, quando si parla di assicurazioni auto è basilare. Una buona compagnia sa supportare i propri Clienti sia in fase di preventivo che post acquisto.

Polizza auto – Contraente e proprietario dell’auto

Vi è un errore molto comune che gli utenti tendono a commettere in fase di sottoscrizione dells polizza assicurativa, ovvero tendono a confondere il proprietario dell’auto con il contraente dell’assicurazione. Il proprietario è l’intestatario dell’auto, mentre il contraente è l’intestatario dell’assicurazione RC auto. La legge infatti dà la possibilità di assicurare un mezzo a nome di una persona diversa dal suo proprietario, anche se la classe di rischio è sempre collegata a quest’ultimo (anche se sprovvisto di patente di guida). Sapere questa differenza è importante per far sì che i dati forniti in fase di preventivo assicurazione auto con targa siano reali.