Scontri a Roma, Proteste dei Ristoratori alla Camera – Video

Il video è eloquente: continua la protesta dei ristoratori a Roma, davanti alla sede della Camera

Le proteste hanno interessato non soltanto la Capitale ma anche Milano e Napoli. Il movimento interessa più o meno tutte le città d’Italia ma è chiaro che quanto accaduto a Roma in prossimità della sede del Parlamento fa più scalpore. Autostrada A1 bloccata a Caserta, traffico bloccato a Milano, protesta in piazza Montecitorio a Roma. La giornata di commercianti e ristoratori è stata lunga, lunghissima.

Le ulteriori limitazioni imposte dal nuovo provvedimento del Governo, le saracinesche ancora abbassate e la morsa delle difficoltà economiche hanno scatenato l’ira dei manifestanti che, in tutta Italia, hanno dato vita a proteste contro i nuovi provvedimenti del Governo.