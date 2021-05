Supermercati Aperti il 1 maggio: orari e regole regione per regione

Domani 1 maggio 2021 i supermercati resteranno aperti nella gran parte del Paese sena limiti orari diversi da quelli del coprifuoco che, ovviamente, resta in vigore. La scelta è stata presa dalle singole Regioni che, come sempre, avevano il potere di imporre restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme nazionali.

Alla fine sui supermercati hanno scelto la ”linea dura” solo Piemonte e Toscana che hanno deciso di mettere dei limiti alla grande distribuzione alimentare. I centri commerciali resteranno, invece, chiusi su tutto il territorio nazionale per effetto del Decreto Legge del 22 aprile che impone la loro chiusura nei fine settimana.

Cosa sarà aperto il 1 maggio?

Il 1 maggio saranno in vigore tutte le regole previste per le varie fasce di rischio in cui è divisa l’Italia in questo momento. A meno di interventi più restrittivi delle autorità locali, quindi, in zona gialla saranno aperte praticamente tutte le attività commerciali comprese quelle legate alla ristorazione che potranno accogliere clienti solo in spazi all’aperto. Il Governo, a differenza di quanto fatto a Pasqua e a Natale, per questa festività del 1 maggio ha deciso di non applicare alcuna particolare restrizione e, pertanto, in zona gialla sarà possibile muoversi da un Comune all’altro e uscire al di fuori della propria Regione di appartenenza anche se lo si potrà fare solo per raggiungere un’altra zona gialla.

Come detto, ovviamente, Comuni e Regioni hanno comunque la possibilità di emanare ordinanze più restrittive se ritengono ci sia necessità di limitare l’accesso a determinate aree o attività. A differenza dell’anno scorso, questo 1 maggio sarà caratterizzato dal ritorno dei concerti dal vivo come, per esempio, il Concertone di Roma anche se bisognerà attenersi alle rigide prescrizioni dei protocolli emanati dal Governo che impongono limitazioni di capienza e regole agli spettatori che vorranno assistere dal vivo a questi eventi. La speranza, ovviamente, è che tutto possa svolgersi in maniera serena e sicura.