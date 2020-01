Terremoto in Croazia di magnitudo 3.7: Epicentro vicino Zagabria

Una scossa dei terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata in Croazia. L’epicentro della scossa è a circa 30 km dalla capitale Zagabria ma la Croazia non sembra essere l’unico Paese dell’area dei Balcani a essere stata coinvolto da una sisma in questi ore: infatti, anche in Albania la terra ha tremato facendo tornare la paura.

Anche nel Centro Italia, nella zona ancora una volta di Accumuli, e in Turchia si è avvertita una scossa di terremoto ma al momento, per fortuna, non si registra nulla di più che tanta paura. Tutte le zone coinvolte hanno avuto una recente brutta esperienza di sismi e in tutte queste zone alta è l’attenzione nei confronti di ogni movimento della terra. Probabilmente queste scosse passeranno lasciando solo paura ma l’allerta è altissima tra la popolazione che non vuole rivivere brutte esperienze del passato.