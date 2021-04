Vanessa Incontrada: Età, Altezza, Peso, Figli e Instagram

Vanessa Incontrada è uno dei volti maggiormente noti della nostra televisione. Andiamo insieme a scoprire tutto sul suo fisico, la sua famiglia e la sua presenza sui social.

Sono oramai venti anni che il pubblico televisivo italiano si è abituato ad amare la simpatia e la bravura di Vanessa Incontrada che nel corso della sua carriera si è presentata agli spettatori come conduttrice e attrice. Vanessa Incontrada sarà protagonista della prossima stagione di Celebrity Hunted su Amazon Prime ma andiamo insieme ad approfondire tutto quello che c’è da sapere su di lei. Ecco alcune informazioni interessanti suo fisico, la sua carriera e la sua vita privata.

Professione: attrice, conduttrice e showgirl

attrice, conduttrice e showgirl Data di nascita: 24 novembre 1978

24 novembre 1978 Luogo di nascita: Barcellona

Barcellona Altezza: 1,72 m

1,72 m Peso: 65 kg

65 kg Compagno: Rossano Laurini

Vanessa Incontrada: vita privata

Nella vita privata di Vanessa Incontrada c’è un compagno di nome Rossano Laurini che è anche il padre di Isal, l’unico figlio della showgirl nato nel 2008. All’epoca le cronache rosa si occuparono a lungo della nascita del piccolo Isal ma, purtroppo, anche molto si parlò della forma fisica della madre che dopo il parto fu criticata per qualche chilogrammo di troppo preso. In seguito a questo episodio Vanessa Incontrada ha sviluppato una certa attenzione al tema del body shaming e delle discriminazioni che talvolta subiscono le donne che non aderiscono alla perfezione all’ideale di bellezza in voga nella società moderna.

Vanessa Incontrada su Instagram

Il profilo Instagram ufficiale di Vanessa Incontrada conta oltre due milioni di followers molto attivi nel commentare le foto postate dall’attrice italo-spagnola che anche sui social non rinuncia alla sua ironia e ai temi a lei cari. In alcuni posta la Incontrada si è mostrata insieme al figlio in foto dal tono molto familiare e affettuoso.