Cos’è il Tocilizumab? Il farmaco che potrebbe essere usato contro il Coronavirus

Il Tocilizumab è un farmaco che attualmente è molto usato contro l’artrite reumatoide ma che secondo qualcuno potrebbe aiutare a gestire il Coronavirus nei casi più gravi.

Mentre l’Italia e il mondo sperano di contenere il contagio da Coronavirus, la scienza è a lavoro anche per cercare un vaccino se non proprio un farmaco contro il Coronavirus. Per esempio dalla Cina arriva una speranza legata al Tocilizumab, un farmaco che solitamente è usato per contrastare l’artrite reumatoide ma che secondo un gruppo di ricercatori cinesi potrebbe aiutare a curare i casi più gravi di Coronavirus.

Cos’è il Tocilizumab?

Il Tocilizumab è un farmaco prodotto dalla casa farmaceutica Roche. È definito come un farmaco off label anti interluchina 6 che viene applicato soprattutto per la cura dell’artrite. Secondo la casa farmaceutica e un gruppo di medici cinesi e italiani questo farmaco potrebbe essere utile ad arginare le infiammazioni presenti nei casi più gravi di Coronavirus. Non si tratterebbe di una vera e propria cura ma di un palliativo per gli effetti più gravi del Covid-19 come le infiammazioni che poi sono alla base della necessità di ospedalizzazione dei pazienti. Se dovessero essere confermati gli effetti sperati si potrebbe intervenire in maniera più efficace contro il Coronavirus alleggerendo le strutture ospedaliere e aiutando i pazienti a non degenerare.

Il Tocilizumab cura il Coronavirus?

Non si sa se il Tocilizumab possa curare il Coronavirus, per stabilirlo serviranno studi e sperimentazioni molto approfondite per stabilire l’opportunità o meno di somministrare il farmaco ai pazienti affetti da Covid-19. Sembrerebbe che in Cina il farmaco sia somministrato da circa un mese a dei pazienti e i risultati non sarebbero scoraggianti. Anche a Napoli si è iniziato a trattare due pazienti con questo farmaco e si stanno monitorando gli esiti che, al momento, non sono negativi. Gli esperti del Pascale stanno seguendo questa ricerca che potrebbe avere una portata internazionale ed epocale

La casa farmaceutica che produce questo farmaco ha deciso di donare alla Cina un quantitativo di prodotto pari a un valore di circa due milioni di dollari con la speranza che la ricerca confermi l’efficacia della loro creazione contro il Coronavirus.Ovviamente, oltre che l’efficacia contro il virus, bisogna essere certi che questo farmaco non crei effetti collaterali tali da neutralizzare il suo potenziale benefico. Attualmente le autorità cinesi e internazionali aspettano riscontri scientifici per allargare l’uso di questo farmaco contro il Covid-19.