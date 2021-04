Gaia, chi è la cantante di Amici? Età, origini, fidanzato, Instagram e Sanremo

Gaia, nome d’arte di Gaia Gozzi, è una cantante e cantautrice conosciuta per aver vinto Amici 19 di Maria De Filippi

L’artista di origini italo-brasiliana, che si esibirà a Roma l’1 maggio in occasione del “concertone” ha partecipato anche al talent show X-Factor, ad Amici Speciali e soprattutto al Festival di Sanremo 2021. Si è classificata al 19esimo posto nella classifica finale della kermesse canora giunta alla 71esima edizione.

Gaia: età, origini, carriera e Sanremo

Nata a Gustalla, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre 1997 sotto il segno zodiacale della Bilancia Gaia Gozzi (questo è il suo nome originale) è una cantante di origini italo-brasiliane: sua madre infatti è una ex ballerina brasiliana che per anni ha fatto la pubblicitaria, mentre il padre è italiano nonché proprietario della Abici, un’azienda che produce biciclette old style.

Gaia, che sin da piccola nutriva la passione per la musica, partecipa a X-Factor 2016 entrando nella squadra di Fedez e piazzandosi seconda nella finale. Due anni dopo entra a far parte dell’edizione 2019 di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi, dove si distingue per voce e talento; qualità importanti che le consentiranno di aggiudicarsi la vittoria finale. Intanto, tra un talent e l’altro, Gaia sforna diversi album: New Dawns (che ha ottenuto il disco d’oro) e Fotogramas nel 2017, mentre nel 2020 è la volta di Nuova Genesi. Le canzoni più ascoltate di Gaia sono Coco Chanel e Chega.

Nel 2021 partecipa come concorrente tra i 23 big alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, esibendosi con il brano Cuore Amaro. Nella serata di cover e duetti, Gaia Gozzi interpreta Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco e successivamente la cover in duetto con Lous and the Yakuza. Si posiziona al 19esimo posto nella classifica finale della kermesse. In questi giorni è stata annunciata la presenza di Gaia al concertone che si terrà l’1 maggio a Roma.

Chi è il fidanzato di Gaia Gozzi?

Gaia è fidanzata con Daniele Duzi, produttore e collaboratore musicale di artisti come Achille Lauro e Coez.

Gaia Gozzi su Instagram

Gaia Gozzi ha un profilo ufficiale Instagram (@gaiaofficial) seguito da 774mila followers.