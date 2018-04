”Lombardia sembra Napoli”: Titolo Shock di Libero

”La Lombardia sembra Napoli: 4 omicidi in un giorno”, è questo il titolo che compare nella parte bassa della prima pagina di quest’oggi di Libero riferito a gli omicidi di ieri commessi da Cosimo Balsamo.

Come al solito, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri, non si fa pregare quando c’è da lanciare titoli palesemente politicamente scorretti e, almeno in questo caso, privi di ogni senso logico e collegamento con la realtà. In pochi colgono immediatamente il collegamento tra l’insensato gesto di questo pregiudicato con Napoli e le sue dinamiche criminali. Nella prima parte dell’articolo a firma di Lucia Esposito leggibile in prima pagina la cronista scrive:”Sembrano cronache dalla Napoli camorrista dove si muore in strada, dove l’esecuzione avviene in pieno giorno e spesso in pieno centro” cercando magari un modello per spiegarsi una realtà inspiegabile: un onestissimo pregiudicato lombardo, seppure di origini pugliesi, che con un fucile uccide quattro persone, roba da matti o da napoletani.

Forse dovremmo smettere tutti di dare risalto a queste uscite sopra le righe di un quotidiano che, non avendo più nulla da dire ai suoi lettori, si gioca la carta dei titoli shock e di un patetico politicamente scorretto per provare a vestire i panni dell’antisistema e anticonformista che tanto va di moda in questi anni.