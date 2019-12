Neonata di 5 mesi morta a Sondrio: Commenti razzisti in Ospedale

Una bambina di 5 mesi nigeriana è morta sabato all’ospedale di Sondrio ma la famiglia, una volta appresa la drammatica notizia, sarebbe stata oggetto di offese razziste.

Ha davvero dell’incredibile la storia che Sondriotoday relativamente a un gravissimo episodio avvenuto sabato all’ospedale della cittadina valtellinese. Una donna nigeriana ha portato la sua bambina di appena cinque mesi al pronto soccorso per dei problemi respiratori, la piccola è stata soccorsa dai sanitari che però non hanno potuto fare molto per evitare il decesso. Fin qui, purtroppo, siamo di fronte a una delle tante tragedie umane che quotidianamente avvengono negli ospedali, ma il fatto clamoroso avviene al momento in cui ai genitori della piccola viene comunicata la notizia e da parte degli altri avventori del pronto soccorso arrivano solo insulti razzisti e accuse nei confronti dei due nigeriani.

Neonata morta a Sondrio: insulti ai genitori

Quanto accaduto all’ospedale di Sondrio è stato raccontato da una ragazza che si trovava al pronto soccorso per un malore e che, successivamente, ha raccontato su Facebook che alcune persone presenti, alla vista della madre della piccola disperarsi per la morte della figlia, si sono lanciati in commenti poco opportuni. Ai ”classici” insulti razzisti come ”scimmie” si sarebbero aggiunte gravissime accuse di aver sottoposto la bambina a riti tribali se non satanici. Ovviamente l’accaduto ha ingenerato indignazione nella ragazza che ha deciso di raccontare tutto sul suo profilo social e la storia è divenuta virale.

Può apparire persino superfluo condannare quanto accaduto ma, purtroppo, nel mondo in cui viviamo è necessario sottolineare quanto sia bestiale prendersela in quel modo con dei genitori che hanno appena subito la ferita più grave che si possa infliggere a un essere umano. Non possiamo che esprimere vicinanza alla famiglia per la gravissima perdita subita.