Stefano Guarniero salvo: lo speleologo triestino era caduto in una grotta sabato scorso

È stato tratto in salvo lo speleologo triestino, caduto sabato pomeriggio, durante un’escursione, in una grotta a quota 2.200 metri.

L’uomo, Stefano Guarniero, 33 anni, era intrappolato da sabato scorso in una grotta a 2000 metri di profondità sul monte Canin, in Friuli Venezia Giulia. Alle 12:35 di questa mattina i soccorritori lo hanno tratto in salvo. Le operazioni di soccorso, partite immediatamente sabato pomeriggio, sono continuate per tutta la giornata di domenica. Interrotte ieri sera, sono riprese questa mattina.

L’uomo, durante un’escursione, era caduto per una ventina di metri in una grotta a circa 2.200 metri, sulle Alpi Giulie. Al momento dell’incidente, lo speleologo era insieme ad alcuni amici, che si sono spostati per chiamare i soccorsi. Uno di loro è rimasto con Guarniero, in attesa dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati gli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Friuli Venezia Giulia, insieme ai colleghi delle regioni limitrofe. Elicottero e tecnici della Protezione civile si sono aggiunti alla squadra di soccorso.

Ieri la squadra dei soccorritori si è dovuta arrendere al fatto che la barella non riuscisse a passare nella cavità e così è risalita, facendo sì che i disostruttori allargassero ulteriormente i passaggi con le cariche esplosive. Al fine di velocizzare e rendere più efficaci le operazioni di salvataggio, la squadra di soccorso alpino ha preferito utilizzare un secondo varco naturale di ingresso della grotta, anziché quello scelto da Guarniero e dai suoi compagni. Il passaggio alternativo si trova a 100 metri di dislivello dal luogo dell’incidente. I soccorritori hanno utilizzato piccole cariche di esplosivo per consentire la risalita della barella nei punti più stretti della grotta, togliendo anche il ghiaccio che ne impediva il passaggio.

Guarniero è infermiere e speleologo esperto nelle tecniche di recupero. L’uomo è ferito ad un braccio e all’addome, ma le sue condizioni sono stabili.