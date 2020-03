In totale sono stati effettuati su tutto il territorio nazionale 454.030 tamponi

La Protezione Civile ha diramato il consueto bollettino che fa il punto sull’emergenza coronavirus in Italia. A presiedere la conferenza stampa è il capo del Dipartimento Angelo Borrelli.

Complessivamente, sin dall’inizio dell’epidemia, si contano in Italia 97.689 casi di contagio, di cui 27.386 ricoverati con sintomi e 3.906 in terapia intensiva. Tra i 73.880 casi attualmente positivi, 42.588 si trovano in isolamento domiciliare. Inoltre si registrano 646 guarigioni in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 13.030 guariti, mentre i decessi si attestano 13.030 (+767 nelle ultime 24 ore).

Le Regioni più colpite dal coronavirus rimangono Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto.

I dati sintetizzano il quadro odierno:

persone attualmente positive: 73.880

ricoverati con sintomi: 27.386

in isolamento domiciliare: 42.588

in terapia intensiva: 3.906

guarigioni: 13.030

decessi: 10.779

casi totali: 97.869

La distribuzione delle mascherine

Il Commissario straordinario Domenico Arcuri ha confermato la distribuzione delle mascherine al termine di una videoconferenza svoltasi questa mattina assieme alla Protezione Civile e alle Regioni. “Ieri tutte le regioni ci hanno confermato di aver ricevuto entro la giornata il materiale inviato dalla Protezione Civile in mattinata”, ha ribadito Arcuri aggiungendo che si tratta di “un risultato positivo raggiunto grazie all’impiego di 5 aerei messi a disposizione dalla Difesa e da Leonardo, che sostituiscono i camion nelle consegne ad alta percorrenza”.

Inoltre sono stati consegnati 318 respiratori per le terapie intensive. Lo ha annunciato ancora una volta Arcuri:

Ieri sono state consegnate 2,3 milioni di mascherine chirurgiche e 1,7 milioni di Ffp2 e Ffp3 per il personale sanitario. Nell’ultima settimana, tra il 23 ed il 29 marzo, la media giornaliera di mascherine consegnate alle regioni è stata di 3,59 milioni di pezzi. Nello stesso arco temporale sono stati assegnati e consegnati altri 318 respiratori per le terapie intensive. Siamo così arrivati a 798 respiratori, distribuiti alle regioni in base alla diffusione dell’emergenza”

Bollettino Coronavirus 29 marzo: la diretta della conferenza