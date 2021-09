RTL Power Hits Estate 2021: cantanti, ospiti e dove vederlo in TV

Questa sera si svolgerà la serata finale di RTL Power Hits Estate 2021, l’evento musicale organizzato da una delle più importanti emittenti radiofoniche italiane per incoronare la canzone dell’estate. La scaletta della serata vedrà alternarsi sul palco dell’Arena di Verona artisti di altissimo livello che canteranno i loro successi estivi 2021.

Per tutta l’estate gli ascoltatori di RTL, attraverso i canali social dell’emittente, gli ascoltatori hanno avuto la possibilità di votare il loro brano preferito. Le preferenze del pubblico, unite ai dati airplay forniti da EarOne, decreteranno il tormentone dell’estate nella straordinaria cornice dell’Arena di Verona.

Dove vedere RTL Power Hits Estate 2021?

La serata finale di RTL Power Hits Estate 2021 sarà trasmessa dal canale televisivo di RTL (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky) e su TV8 e Sky Uno. Ovviamente, sarà possibile seguire l’evento anche in radio sulle frequenze di RTL 120.5 e in streaming sul Now TV, Sky Go e sul sito di RTL 102.5. La serata sarà condotta da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola di Benedetto. Ad arricchire il parterre di conduttori ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Massimo Giletti.

Dopo un anno, tonerà anche il pubblico ad animare la serata dell’Arena di Verona: infatti, seppure con limitazioni di capienza e obbligo di green pass e mascherina, per i fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto sarà possibile assistere dal vivo alle performance degli artisti che daranno vita allo spettacolo.

RTL Power Hits Estate 2021: cantanti e ospiti

I cantanti che prenderanno parte alla serata dell’Arena di Verona sono: Achille Lauro, Ana Mena, Anitta, Alessandra Amoroso, Alvaro Soler, Annalisa, Blanco, Bob Sinclar, Boomdabash & Baby K, Caparezza, Carl Brave, Carmen Consoli, Colapesce E Dimartino, Cristiano Malgioglio, Dotan, Elettra Lamborghini, Federico Rossi, Francesca Michielin, Fred De Palma, Emma, Evry, Fabio Rovazzi, Fedez, Giusy Ferreri, Gianni Morandi, Goodboys, Irama, Jake La Furia, J-Ax, Kungs, La Rappresentante Di Lista, Loredana Bertè, Madame, Mahmood, Marco Mengoni, Michele Bravi, Molly Hammer, Noemi, Rocco Hunt, Orietta Berti, Ornella Vanoni, Samuel, Sangiovanni, Sfera Ebbasta, Sophie And The Giants, Sottotono, Takagi & Ketra, Tecla Feat. Alfa E The Kolors.