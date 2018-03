Serie C, Giana-Olbia 3-0: Cronaca e Tabellino

Torna alla vittoria la Giana nella trentunesima giornata del Campionato di Calcio di Serie C, andando a vincere con un netto 3 a 0 contro l’Olbia la gara giocata in casa a Gorgonzola. La Giana guidata in panchina dal vice Mister Raul Bertarelli, Albè è a casa influenzato, gioca una più che buona partita. Parte in avanti la squadra di casa, al 1′ Bruno va va in corsa sulla destra e da dentro l’area calcia forte obbligando Astori ad una splendida parata a mettere la palla in corner. Adesso reagisce l’Olbia, al 6′ Vallocchia da fuori area calcia bene e obbliga Taliento a salvarsi toccando la palla in angolo, al 10′ Senesi tira un bel diagonale di niente fuori porta. Non ci sta la Giana e un minuto dopo occasione da gol per Bruno, che di testa su buon cross mette la sfera di poco a lato.

Al 15′ va sull’1 a 0 la Giana con Okyere, che riceve palla in area da Bruno e la mette nel sette. poi è sempre la squadra gorgonzolese a spingere e al 40′ va vicino alla seconda segnatura con Bruno, che riceve palla su bel tocco di Okyere, calciandola sul palo, con l’arbitro che fischia prima il suo fuorigioco. Prima di fine tempo è l’Olbia che impensierisce la retroguardia gorgonzolese, Murgia calcia in area con Taliento che interviene in uscita allontanando la palla di mano. Nella ripresa ancora in avanti la Giana, al 5′ Okyere calcia una potente bordata da lontano di poco a lato, al 6′ Taliento fuori dalla propria area respinge la palla di testa, la riprende Murgia che tocca un bel pallonetto di poco fuori porta.

Nel proseguio azioni alterne da ambo le parti, al 13′ seconda segnatura per la Giana, Okyere riceve palla la tocca per l’accorrente Bruno, che effettua un gran tiro in diagonale centrando il sette. al 20′ Taliento, risolve una non bella situazione su mischia in area e trattiene in due tempi un ballerino pallone. nelle successive azioni. Al 22′ Perico di testa tocca bene il pallone mancando di poco la rete. Al 26′ terzo gol per la Giana, con Perna che riprende la palla allontanata dall’area, andando in anticipo su Aresti, e toccandola oltre la linea bianca. Buoni tre punti per la Giana, per la contentezza dei suoi tifosi e per risalire in classifica.