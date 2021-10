Affluenza Elezioni Amministrative 2021 in Italia

Elezioni Comunali 2021, l’affluenza alle urne in Itaia

Ecco tutti i dati sull’affluenza alle urne in Italia per le elezioni amministrative 2021. Nonostante le comunali, il segnale degli italiani è sembrato chiaro, almeno nelle prime ore della giornata. Più o meno ovunque le percentuali di affluenza alle urne hanno fatto registrare tassi drasticamente più bassi rispetto alle ultime elezioni comunali.

Alle 12.00 la media nazionale era del 12,67% con 5 punti percentuali in meno rispetto all’ultima tornata elettorale. Alle 19.00 la situazione no migliora: l’affluenza media in Italia è stata del 35,28%, ovvero il 13% in meno rispetto a 5 anni fa quando però si votava in una sola giornata.