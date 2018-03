Affluenza ore 19 Elezioni Politiche 2018

Oggi si vota per rinnovare Camera e Senato dalle 7 alle 23, nonostante gli exit poll ci saranno solo alle 23 ad urne chiuse, un dato per capire la partecipazione alle elezioni è quello dell’affluenza. Sono previste tre rilevazioni.

L’affluenza delle 12 è in genere la più importante, molti votano di mattina ed è molto indicativa, specie in caso di referendum. Questa mattina alle 12 la media nazionale era quasi del 20%. Più alta rispetto a quella del 2013 (che fu del 14%), ma comunque bisogna considerare che cinque anni fa si votò su due giorni.

Alle 19 invece il dato nazionale (per ora provvisorio) si aggira sul 60% quando il 1/8 delle sezioni sono state scrutinate. Il ministero prevede una specifica tabella tramite il sito web eligendo.

Per le elezioni regionali, invece, il dato è più basso. 52% in Lazio e 59% in Lombardia.

Affluenza Ore 19, il dettaglio per regione