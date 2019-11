Atalanta – Dinamo Zagabria: probabili formazioni e dove vederla in TV (UEFA Champions League 2019-2020)

Torna la Champions League e l’Atalanta scenderà in campo per l’ultima partita interna del girone contro la Dinamo Zagabria. Ecco le probabili formazioni e come seguire la partita.

Dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la Juventus l’Atalanta tenta di risollevare le proprie sorti in Champions League, dove finora non ha ancora mai vinto. Le speranze di passaggio del turno sono appese a un filo ma gli uomini di Gasperini non hanno nulla da perdere. Ecco tutto sulla partita.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Atalanta e Dinamo Zagabria si giocherà allo stadio San Siro di Milano e sarà visibile a partire dalle 21:00 per i clienti Sky sui canali Sky Sport e Sky Sport Arena.

Curiosità

Per proseguire il suo cammino europeo l’Atalanta è obbligata a vincere. Il passaggio del turno o la qualificazione in Europa League è vincolata infatti alla vittoria contro i croati e a quella del Manchester City contro lo Shakhtar Donestk.

Conferenza stampa

In conferenza stampa Gasperini ha parlato delle possibilità di passare il turno:<< Il pari con il City, una squadra forte, è stato importante per la nostra credibilità in questa competizione. Ed è una spinta in più per crederci. La Champions era iniziata male, ma possiamo ancora raddrizzarla. Il girone ci dà ancora una possibilità. Non abbiamo più margine di errore, ma vincendo possiamo farcela. Vogliamo riscattare il 4-0 dell’andata, dove abbiamo giocato la peggior partita dell’anno >>.

Probabili formazioni

Gli unici dubbi sulla formazione che attanagliano Giampiero Gasperini riguardano l’attacco dove sia Muriel che Zapata non sono ancora in condizioni ottimali. Il resto della rosa è invece a completa diposizione del mister che schiererà la difesa a tre con Palomino, Djimsiti e Toloi centrali, Castagne e Hateboer sulle fasce, Freuler e De Roon a centrocampo. In attacco le due punte centrali, come scritto partiranno dalla panchina, è quindi prevedibile supporre un tridente leggero composta da Pasalic, Gomez ed Ilicic.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Castagne, Palomino, Djimsiti, Toloi, Freuler, De Roon, Hateboer, Pasalic, Gomez, Ilicic

Dinamo Zagabria (5-3-2): Livakovic, Leovac, Dilaver, Peric, Theophile-Catherine, Stojanovic, Olmo, Ademi, Ivanusec, Petkovic, Orsic