Calendario Serie A 2019-2020: tutte le partite del campionato

Via ai sorteggi per il calendario della Serie A 2019-2020: si parte subito con un Fiorentina-Napoli alla prima giornata

Tutto pronto per il calendario della Serie A 2019-2020, quel calendario che segnerà i weekend di milioni di appassionati e tifosi italiani. I criteri previsti dalla Lega Serie A per la definizione dei calendari vanno nel solco delle richieste promosse dalle società, prima tra tutte quella di evitare scontri tra le partecipanti alla Champions League proprio a ridosso delle gare europee. Campionato al via sabato 24 agosto 2019; la fine è prevista per il 24 maggio 2020.

Il Napoli partirà nelle prime due gare in trasferta per consentire la fine dei lavori allo Stadio San Paolo che, come noto, quest’anno ha ospitato le Universiadi dopo la ristrutturazione. I turni infrasettimanali saranno tre e, in particolare il 25 settembre 2019, il 30 ottobre 2019 e il 22 aprile 2020.

Calendario Serie A 2019-2020: la prima giornata

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

Calendario Serie A 2019-2010: la seconda giornata con Juventus-Napoli

Atalanta-Torino

Bologna-Spal

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma

La terza giornata del campionato di Serie A 2019-2020

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-.Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Spal -Lazio

Torino-Lecce

Serie A 2019-2010: la quarta giornata

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juve-Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Sampdoria-Torino

Sassuolo-SPAL

Udinese-Brescia

I criteri dei sorteggi del Calendario 2019-2020 della Serie A

Queste, invece, le altre regole imposte dalla Lega Serie A per i sorteggi del calendario 2019-2010:

non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Genoa-Sampdoria, Inter-Milan, Juventus-Torino e Lazio-Roma. Per le due romane, però, non avendo a disposizione lo Stadio Olimpico a partire dal 18 maggio 2020, in vista della gara inaugurale di Euro2020, biancocelesti e giallorossi dovranno disputare entrambe in trasferta la 19a di ritorno e per questo giocheranno entrambe in casa alla 19a di andata.

vista l’indisponibilità dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, e la disputa a Parma delle prime gare interne di Campionato della squadra bergamasca, Atalanta e Parma hanno un’alternanza al meglio degli incontri in casa e in trasferta;

in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Per quanto riguarda invece gli abbinamenti delle singole società, questi i criteri adottati dalla Lega Serie A: