Concerto Fabrizio Moro a Roma 2018: Biglietti e Scaletta

Fabrizio Moro, talentuoso cantante, è pronto a far partire il suo nuovo tour estivo. Confermatissima la data del concertone che tiene a Roma, nella sua città, il 16 giugno 2018. Visto le richieste ha messo due altre nuove date in Sicilia per accontentare i suoi fans e estimatori. La partenza del Tour è prevista per il 13 giugno, l’artista cantante e autore si esibirà in diverse città italiane. Ecco alcune date del suo Tour: 13 luglio in Piazza Garibaldi a Cervia (Ra), 14 luglio in Piazza della Loggia a Brescia, il 16 luglio a Marostica (Vi) in Piazza Castello, il 19 luglio l Castello Scaligero a Villafranca di Verona (Vr), il 20 luglio al Parco Europa Unita a Cervignano del Friuli (Ud), 23 luglio al Gru Village 105 Music Festival a Grugliasco (To), 28 luglio all’Arenile Reload (Na).

I biglietti per le due nuove date a Palermo e Taormina, e per le altre date date nelle città italiane li si possono acquistare andando informazioni su Ticketone e nei punti vendita abituali, per ulteriori www.fepgroup.it. Fabrizio Moro è un grande musicista e chitarrista, è da oltre venti anni che fa musica, ha al suo attivo un bel progetto intitolato “Parole, Rumori e Anni”, e ben 8 anni registrati in studio. Nel 2018 ha partecipato al Festiva di Sanremo e si è classificato primo nella categoria Campioni con Erman Metal cantando il brano “Non mi avete fatto niente”, già adesso con certificazione Platino.

Fabrizio Moro ha anche ultimamente dato il suo apporto alla realizzazione del singolo l’Eternità insieme a Ultimo. Negli scorsi giorni Fabrizio Moro assieme a Ermal Meta ha partecipato all’ Eurovision Song 2018 Contest, ottenendo un buon quinto posto. Nel corso della sua carriera Fabrizio Moro ha dato le sue canzoni a spot pubblicitari e documentari e colonne sonore per campagne sociali, programmi tv.