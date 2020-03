Coronavirus: il bollettino ufficiale di oggi (22 marzo)

Dai dati della Protezione Civile è emerso un lieve calo nei casi di decessi e di nuovi contagi

È stato diramato il bollettino di domenica 22 marzo sull’emergenza coronavirus in Italia. Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha comunicato i dati diffusi che tengono conto delle seguenti variabili: casi totali; ricoveri con sintomi; isolamento domiciliare; ricoveri in terapia intensiva; guarigioni; decessi e persone attualmente positive.

Si evidenzia il lieve miglioramento rispetto a ieri per quanto riguarda decessi e nuovi contagi: infatti sono 651 le persone decedute (ieri se ne contavano 793). Quindi il totale dei decessi sale a 5476, mentre il numero dei positivi attuali si attesta 46638 pazienti, con 3957 nuovi casi in un giorno, portando il totale nazionale a 59138 persone colpite finora.

Sul fronte guarigioni, invece, sono guarite 952 persone nelle ultime 24 ore; il totale sale a 7024 persone.

Peraltro si registrano attualmente 19846 pazienti ricoverati con sintomi, di cui 3009 in terapia intensiva. 23373 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.

Bollettino Coronavirus 22 marzo: i dettagli

Dai dati pubblicati dalla Protezione Civile è emerso che:

casi totali: 59.138;

ricoverati con sintomi: 19.846;

in isolamento domiciliare: 23.783;

in terapia intensiva: 3.009 ;

guarigioni: 7.024 ;

decessi: 5.476 ;

persone attualmente positive: 46.638.

Le Regioni

Dai dati diffusi dalla bollettino di oggi in merito alle persone al momento positive al covid-19 il punto Regione per Regione:

Lombardia: 17.885

Emilia Romagna: 6.390

Veneto: 4.644

Piemonte: 4.127

Marche: 2.231

Toscana: 2.144

Trentino Alto Adige: 1.533

Liguria: 1.351

Lazio: 1.272

Campania: 866

Friuli Venezia Giulia: 738

Puglia: 784

Sicilia: 596

Abruzzo: 539

Umbria: 500

Sardegna: 327

Valle d’Aosta: 354

Calabria: 260

Basilicata: 81

Molise: 52

Il video della conferenza