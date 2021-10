Elezioni Comunali Battipaglia 2021: Risultati e Consiglieri Eletti

I risultati delle elezioni comunali a Battipaglia: i risultati in tempo reale e i consiglieri eletti per le elezioni amministrative 2021

Anche i cittadini di Battipaglia sono chiamati al voto per le elezioni comunali: ben 7 gli aspiranti Sindaco per la poltrona da primo cittadino. I candidati a Sindaco per le elezioni amministrative a Battipaglia sono Maurizio Mirra, Carmine Bucciarelli, Antonio Visconti, Bruno Di Cunzolo, Ugo Tozzi, Enrico Farina e Cecilia Francese, Sindaco uscente.

Qui seguiremo, a partire dalle 15.00 di lunedì, i risultati in diretta, lo spoglio e l’elenco dei consiglieri eletti. Nella prima giornata di elezioni, almeno alle 19.00, ha votato circa il 16% in meno del 2016, anno in cui però si votava in una sola giornata.