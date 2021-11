Le offerte Amazon in arrivo per il Black Friday 2021

Ancora è presto per dedicarsi alle spese pazze del Black Friday 2021 che quest’anno cadrà il 26 novembre, qualche giorno dopo la festa del Ringraziamento negli Stati Uniti e a un mese esatto dalle vacanze natalizie. Un’occasione, quella del ‘Venerdì nero’, per piazzare colpi importanti anche in prospettiva futura, nel qual caso si vogliano fare regali e, più in generale, approfittare di mega sconti.

Il re indiscusso del Black Friday è Amazon, il colosso e-commerce che non smette mai di sorprendere con offerte lampo, sconti impareggiabili e tante sorprese. Il fattore rapidità in questi casi è davvero importantissimo così come, altro suggerimento, è fondamentale preparare in anticipo la lista dei desideri consultando le pagine, realizzate per l’occasione da Amazon, che propongono svariati prodotti: computer, tablet, smartphone e tanto altro. Basta solo accedere al sito www.amazon.it, nella sezione dedicata al Black Friday, e consultarla monitorando così le offerte del momento. Ciò si badi bene, succede a cavallo della mezzanotte tra il giovedì e il venerdì.

Amazon Black Friday 2021: date delle offerte lampo e giornaliere

Amazon propone da sempre tantissime offerte per prodotti diversi e sempre aggiornati. Per non perdersi nella vastità del catalogo ‘amazoniano’, si suole individuare come punti di riferimento ben quattro tipologie di promozione: offerte ‘lampo’, ‘in vetrina, giornaliere e in anteprima Prime.

Le offerte cosiddette “lampo” hanno scadenza breve e limitata e inducono il consumatore ad acquistare nel modo più veloce possibile, pena: occasione persa. Invece con la promo “in vetrina“, Amazon propone e consiglia svariati prodotti. Quanto alle offerte giornaliere, esse sono valide 24 ore e offrono sconti fino, se non oltre, al 50. Concludiamo con le offerte in anteprima Prime che avvantaggiano gli abbonati, poiché hanno la possibilità di ottenere occasioni uniche e imperdibile fino a esaurimento scorta.

Mancano ancora diverse settimane al “venerdì nero” più pazzo dell’anno, nel frattempo stilate la lista dei desideri e non perdete tempo ad acquistare prodotti imperdibili.