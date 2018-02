Genoa-Inter 2-0, Risultato Finale

Genoa-Inter termina 2-0, e per i nerazzurri è crisi nera. A decidere l’anticipo serale della 25esima giornata di Serie A l‘autorete di Ranocchia sul finire del primo tempo (causata però da un intervento sciagurato di Skriniar) e il gol dell’ex Pandev nella ripresa.

L’Inter, pur non disputando una prestazione totalmente negativa, ha confermato ancora una volta tutti i suoi limiti caratteriali. Continua quindi il momento negativo dei nerazzurri, scavalcati dalla Roma in classifica, mentre il Genoa conquista tre punti importanti, tornando alla vittoria a Marassi dopo un mese e mezzo.

Di seguito, la cronaca live del match dall’annuncio delle formazioni ufficiali

ORE 22.39: TERMINA LA PARTITA: GENOA-INTER 2-0

’90 Conclusione di D’Ambrosio dall’interno dell’area, ma Perin blocca

’80 L’Inter cerca di attaccare, ma non riesce a creare pericoli alla porta del Genoa

’79 Ultimo cambio nel Genoa: Lazovic per Pandev

’76 Nell’Inter entrano Brozovic e Pinamonti per Borja Valero e Candreva, nel Genoa Lapadula per Galabinov

’70 Tiro da fuori area di Karamoh, pallone alto sopra la traversa

’59 Nell’Inter entra Rafinha per Vecino

’58 RADDOPPIO DEL GENOA CON PANDEV! Tiro-cross di Laxalt all’interno dell’area, Pandev raccoglie il pallone, avanza il tanto che basta e lascia partire un tiro preciso che batte Handanovic.GENOA-INTER 2-0

’55 Primo cambio della gara: nel Genoa entra Omeonga per Bessa

’53 Inizia meglio il Genoa questo secondo tempo, conquistando un altro calcio d’angolo

ORE 21:50: INIZIA IL SECONDO TEMPO

ORE 21.34: Termina il primo tempo, Genoa-Inter 1-0

’44 GOL DEL GENOA! CLAMOROSA AUTORETE DI RANOCCHIA. Cross lungo dentro l’area, Skriniar respinge la palla in scivolata ma la sfera va su Ranocchia che batte il suo portiere. GENOA-INTER 1-0

’42 Altro calcio d’angolo per il Genoa, colpisce Galabinov di testa, palla fuori

’38 Calcio d’angolo per il Genoa, nulla di fatto

’30 Bellissimo tiro di Candreva dal limite dell’area e da posizione defilata, Perin respinge in calcio d’angolo

’26 Giallo per Ranocchia che ferma Pandev con un fallo tattico a centrocampo

’25 Colpo di testa di Galabinov, ma il pallone esce fuori di parecchio

’18 Occasione per l’Inter: Candreva mette in mezzo per Karamoh, che però colpisce male e la palla va alta

’10 Traversa del Genoa su un lungo traversone di Pandev che stava per ingannare Handanovic; la palla sbatte prima sulla traversa e poi viene bloccata dal portiere interista

‘8 Pericoloso il Genoa con una incursione di Pandev

‘2 Subito un calcio d’angolo per l’Inter, la difesa genoana respinge

Ore 20.47: INIZIA LA PARTITA

GENOA-INTER, FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-5-1-1) Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev.

Inter: Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, D’Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Karamoh; Eder