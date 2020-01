Grande Fratello VIP 2020: Valeria Marini nuova concorrente

Stasera va in onda su Canale 5 a partire dalle 21.40 circa la settima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Condurrà come di consueto Alfonso Signorini con la collaborazione di Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti.

Episodio molto dibattuto è stato il momentaneo ritiro di Barbara Alberti, avvenuto qualche giorno fa per sottoporsi ad una serie di controlli in seguito al malore. Di fatto, l’uscita della giornalista dalla Casa ha congelato il televoto, per cui Patrick Ray Pugliese e Fernanda Lessa non rischiano di uscire.

Molta curiosità desta la decisione che la stessa prenderà: infatti non ha comunicato se continuare col gioco oppure ufficializzare l’abbandono. Altro tema dibattuto sarà la relazione finita tra Licia Nunez e Barbara Eboli.

Valeria Marini tornerà nella Casa per confrontarsi con Antonella Elia e Antonio Zequila. Da non perdere l’ingresso nella casa di tre “superboy” con l’obiettivo di far impazzire le donne del GF.

GFVIP Ingressi tanto attesi e ritorni inaspettati: ecco cosa accadrà questa sera nella nuova puntata di #GFVIP! 😉 Gepostet von Grande Fratello am Montag, 27. Januar 2020

Grande Fratello Vip 2020: l’ingresso di Valeria Marini

Dopo il tentativo di decifrare gli indizi lasciati da Valeria Marini nella casa e la clip di presentazione, Antonella Elia ha commentato così il suo ingresso: “Finisce in tragedia. Mi caccerete perché sarà il caos ovunque. Dovrò nascondermi come un topo e migrare all’estero”. Intanto Valeria, entrata in casa, annuncia: “Sono la nuova inquilina”.

Immediato il botta e risposta tra le due donne. Antonella attacca: “Non entri nel letto, sei troppo lunga”. Attesa la replica della Marina: “La tua aggressività nei confronti delle altre donne è diseducativa. Quello che rovina il mondo è l’invidia che condita con la stupidità diventa una tragedia. Quello che hai detto tu è paradossale, da quale pulpito viene la predica. Esistono gli specchi. Che esempio dai? Solo offese. Noi donne stiamo combattendo per il rispetto e tu non sei un esempio”.

La Elia non ci sta e contrattacca: “Non rispondo perché sto ascoltando il suo monologo di 25 minuti che ha preparato in una settimana a casa”. Infine la stoccata: “Le persone che credono di suscitare invidia negli altri dovrebbero avere qualità straordinarie. Tu quali qualità credi di possedere? Sei una mitomane. Non hai qualità umane o artistiche. Le uniche qualità che hai consistono nell’acchittarti e gonfiarti. Metterti calze a rete con le contenitive sotto. Ti sei tirata da tutte le parti, hai la cucitura dietro”.

La novità non ha suscitato particolare entusiasmo tra gli altri concorrenti del Gf. Una volta entrata in casa, la Marini saluta i suoi compagni d’avventura, palesemente imbarazzati e chiosa: “C’è stato qualcuno di voi che ha fatto dei brutti commenti, siete stati offensivi e c’è stata un’insurrezione. Noi che siamo qua dentro dobbiamo sapere essere d’esempio, bisognerebbe dare dei messaggi giusti”. Stop freeze solo per Rita Rusic: “Non mi diverte questa situazione. Se viene qua deve farlo per divertirsi, mica è un giudice”.

Grande Fratello Vip 2020: la decisione di Barbara Alberti

Barbara Alberti ha annunciato la sua permanenza nella Casa: “Pensavo di essermi liberata dei miei tormenti ma non è andata così. Domenica, nel mio letto in clinica, pensavo a loro. Sono tornata per giocare”.